"Саваны Соммы" в Лондоне

Более 70 тысяч маленьких фигурок, облаченных в белые саваны, были разложены в лондонском олимпийском парке имени королевы Елизаветы.

Каждая из них олицетворяет военнослужащего Британской Империи, погибших в результате самого кровопролитного сражения в истории - "Битве на Сомме".

"Каждая из фигурок именная. Всего их 72 396. И каждая носит имя погибшего британского солдата. Всех их я делал вручную, на это у меня ушло около полутора лет. Я посвящал этому 12-14 часов в день", - рассказывает Хёрд.

"Битва на Сомме" - одно из крупнейших сражений в ходе Первой мировой войны между англо-французскими войсками и армией Германской империи, в которой было убито и ранено более 1 млн человек.

Все семьи, чьи родные погибли во время войны, и чьи тела так и не были найдены, могут приобрести одну из фигурок