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Как генепрокурор США Джефф Сешнс уходил со своего поста

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Как генепрокурор США Джефф Сешнс уходил со своего поста

Как генепрокурор США Джефф Сешнс уходил со своего поста
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Стали известны подробности увольнения генпрокурора Сешнса, возглавлявшего американский Минюст. Как явствует из прошения об отставке, об уходе с поста его попросил сам Трамп.

Сешнс написал - "По вашей просьбе передаю вам прошение об отставке. С того дня, как я был удостоен чести стать Генпрокурором, я каждый день приходил на работу, чтобы служить моей стране".

Трамп ответил в Твиттере.

"Мы назначили Мэтью Уитэкера, начальника канцелярии генпрокурора Сешнса исполняющим обязанности министра юстиции. Мы благодарим Джеффа Сешнса за работу и за службу США, и желаем ему всего наилучшего".

Отставку Сешнса прокомментировала прессе советник Дональда Трампа Келлиэнн Конвэй.

"Вы ожидаете, что отношения президента и Минюста изменятся, поскольку Сешнс ушел с поста?", - спросили ее.

"А почему вы считаете, что у президента были плохие отношения с Минюстом, как можно понять из вашего вопроса?", - возразила Келлиэнн Конвэй

"Ну он же говорил, что недоволен Сешнсом, что он злился на то, как тот вел дела, так вот, изменятся ли в этом смысле отношение президента?", - настаивал один из журналистов.

"Да не было никаких плохих отношений, работа там шла нормапьно, задачи выполнялись, проблемы решались", - завершила так диалог советник президента США.

Отставка Сешнса не стала неожиданностью. Трамп неоднократно давал понять, что после промежуточных выборов в Конгресс в его администрации произойдут изменения, фамилия генпрокурора называлась одной из первых в списке возможных кандидатов на выход.

Президент США публично выражал недовольство действиями как самогог Сешнса, так и возглавляемым им ведомством, в первую очередь это касалось назначения для расследования "Рашагейта" спецпрокурора Мюллера, от которого Сешнс самоотвелся, перепоручив это действие своему заместителю Роду Розенстайну.