Процесс по издевательствам над беженцами

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В немецком городе Зиген начался судебный процесс над сотрудниками приюта для беженцев, которые систематически подвергали мигрантов издевательствам. Как сообщается, 30 охранников и сотрудников компании European Homecare, управлявшей общежитием для беженцев в городке Бурбах, обвиняют в кражах личных вещей, нанесении телесных повреждений, психологическом унижении, принуждении и незаконном лишении свободы.

Судьи рассмотрят 54 случая, произошедших с конца 2013 по сентябрь 2014 года. Отмечается, что беженцев, нарушавших внутренний распорядок в общежитии, "запирали в специальных комнатах, иногда на несколько дней, где над ними издевались, а иногда били".