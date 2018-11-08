По сообщениям из Калифорнии, вечером в среду, около 11:20 по местному времени (10:20 утра МСК) в баре в 60 км к западу от Лос-Анджелеса были слышны выстрелы, многие посетители получили огнестрельные ранения.
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Стрельба под Лос-Анджелесом, есть раненые
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Стрельба под Лос-Анджелесом, есть раненые
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Стрельбы произошла в баре Borderline Bar & Grill городка Таузанд-Окс. По сообщениям очевидцев, было слышно по меньшей мере, около 30 выстрелов. Заведение пользуется популярностью среди молодёжи, здесь регулярно проходят дискотеки и молодёжные вечеринки.
Многие ранены, о погибших пока сообщений нет. На месте происшествия работают полиция и многочисленные бригады скорой помощи.
Euronews следит за развитием ситуации.