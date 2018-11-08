Орбан - "анфан террибль" семьи правоцентристов

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«Правящая в Венгерии партия «Фидес» и премьер Виктор Орбан продолжают беспокоить свою правоцентристскую политическую семью, - передаёт корреспондент Евроньюс Эфи Кутсокоста. - Европейская народная партия уже поддержала предложение Европарламента о применении статьи 7 союзного Договора и введении санкций против Венгрии за нарушение верховенства права, а теперь её призывают изгнать венгерскую партию.

Крупнейшая фракция Европарламента приняла экстренную резолюцию с требованием уважать основные ценности и свободы Евросоюза, которые находятся сейчас под угрозой. В этой резолюция Венгрию не названа, но многие официальные лица здесь, в Хельсинки, назвали её посланием премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который также был здесь».