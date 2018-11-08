«Правящая в Венгерии партия «Фидес» и премьер Виктор Орбан продолжают беспокоить свою правоцентристскую политическую семью, - передаёт корреспондент Евроньюс Эфи Кутсокоста. - Европейская народная партия уже поддержала предложение Европарламента о применении статьи 7 союзного Договора и введении санкций против Венгрии за нарушение верховенства права, а теперь её призывают изгнать венгерскую партию.
Орбан - "анфан террибль" семьи правоцентристов
Орбан - "анфан террибль" семьи правоцентристов
Крупнейшая фракция Европарламента приняла экстренную резолюцию с требованием уважать основные ценности и свободы Евросоюза, которые находятся сейчас под угрозой. В этой резолюция Венгрию не названа, но многие официальные лица здесь, в Хельсинки, назвали её посланием премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который также был здесь».
«Давайте восстановим единство Европейской народной партии! Никогда не будем доверять тем, что строит личные амбиции на расколе нашей семьи социалистическими и либеральными обвинениями! - сказал Виктор Орбан. - Ради виктории, ради победы, давайте вернёмся к нашим духовным корням, провозгласим возрождение христианской демократии».
Австрийский канцлер Себастьян Курц в своей речи сказал, что ценности ЕС священны, в какой бы партии не состоял лидер страны-члена. А Европейская народная партия заявила, что Орбан — это «анфан террибль», ужасный ребенок, который есть в каждой семей, и лучше держать его в ней.
Венгерскому лидеру возразил председатель Евросовета:
«Если вы против верховенства права и независимой судебной власти, то вы не христианский демократ, - сказал Дональд Туск. - Если вам не нравится свободная пресса и НКО, если вы терпите ксенофобию, гомофобию, национализм и антисемитизм, то вы не христианский демократ».
«По правилам народников, президиум фракции может рассмотреть вопрос об исключении партии при условии, что 7 членов из 5 разных стран попросят провести голосование", - заключает наш корреспондент.