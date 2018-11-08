Идентификация жертв "Верденской мясорубки"

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Одно из самых кровопролитных сражений Первой мировой войны не даром получило название "Верденская мясорубка". Спустя 100 лет в окрестностях Вердена до сих пор находят останки неизвестных солдат. В минувшем марте в ходе дорожных работ вблизи Форта Дуомон в департаменте Мёз был обнаружен скелет мужчины.

По оценкам экспертов, в этой земле лежат тела около 80 000 французских и немецких неопознанных солдат. Официально поиск погибших был остановлен еще в 1935 году.