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Брюссельское бюро

На съезде правоцентристов. Крушение во фьорде. Слово года

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На съезде правоцентристов. Крушение во фьорде. Слово года

На съезде правоцентристов. Крушение во фьорде. Слово года
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В программе "Вкратце из Брюсселя":

Крупнейшая фракция Европарламента подумывала об исключении из своих рядов венгерской партии "Фидес". Собравшиеся в Хельсинки "народники" отказывают премьеру Орбану в звании христианского демократа.

Барнье невольно похвалил Фаража

Представитель ЕС на переговорах о "брексите» призвал бороться с популистами и националистами, которые хотят развалить Союз. Выступая на съезде европейских правоцентристов, Мишель Барнье сказал, что в каждой стране теперь есть свой Найджел Фараж. Сам лидер британских евроскептиков поблагодарил его в твиттере за такой "комплимент".

Норвежский фрегат столкнулся с танкером

В фьорде близ Бергена развернулась операция по спасению фрегата KNM Helgeelge Ingstad. Возвращаясь с манёвров НАТО, он столкнулся с греческим танкером. Эвакуировано 137 военных моряков.

Слово года - "одноразовый"

Словарь английского языка Collins назвал словом года прилагательное single-use, что означает «одноразовый». Оно всё чаще применяется к выбрасываемым предметам, которые загрязняют окружающую среду.