В программе "Вкратце из Брюсселя":
Крупнейшая фракция Европарламента подумывала об исключении из своих рядов венгерской партии "Фидес". Собравшиеся в Хельсинки "народники" отказывают премьеру Орбану в звании христианского демократа.
На съезде правоцентристов. Крушение во фьорде. Слово года
В программе "Вкратце из Брюсселя":
Крупнейшая фракция Европарламента подумывала об исключении из своих рядов венгерской партии "Фидес". Собравшиеся в Хельсинки "народники" отказывают премьеру Орбану в звании христианского демократа.
Барнье невольно похвалил Фаража
Представитель ЕС на переговорах о "брексите» призвал бороться с популистами и националистами, которые хотят развалить Союз. Выступая на съезде европейских правоцентристов, Мишель Барнье сказал, что в каждой стране теперь есть свой Найджел Фараж. Сам лидер британских евроскептиков поблагодарил его в твиттере за такой "комплимент".
Норвежский фрегат столкнулся с танкером
В фьорде близ Бергена развернулась операция по спасению фрегата KNM Helgeelge Ingstad. Возвращаясь с манёвров НАТО, он столкнулся с греческим танкером. Эвакуировано 137 военных моряков.
Слово года - "одноразовый"
Словарь английского языка Collins назвал словом года прилагательное single-use, что означает «одноразовый». Оно всё чаще применяется к выбрасываемым предметам, которые загрязняют окружающую среду.