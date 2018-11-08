На съезде правоцентристов. Крушение во фьорде. Слово года

Крупнейшая фракция Европарламента подумывала об исключении из своих рядов венгерской партии "Фидес". Собравшиеся в Хельсинки "народники" отказывают премьеру Орбану в звании христианского демократа.

Барнье невольно похвалил Фаража

Представитель ЕС на переговорах о "брексите» призвал бороться с популистами и националистами, которые хотят развалить Союз. Выступая на съезде европейских правоцентристов, Мишель Барнье сказал, что в каждой стране теперь есть свой Найджел Фараж. Сам лидер британских евроскептиков поблагодарил его в твиттере за такой "комплимент".