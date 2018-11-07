Вторая волна санкций США против РФ

Наш собеседник — Дэвид Тесслер. Это координатор санкционной политики в Госдепартаменте США. Корреспондент Евроньюс Андрей Бекетов спрашивает его о состоянии второй волны санкций против России.

Тесслер: Мы должны были к 6 ноября сообщить Конгрессу, выполнила ли Россия требования, предъявленные ей в связи с использованием ею нервно-паралитического вещества. Русские этого не сделали, поэтому запущен механизм введения второго раунда санкций.

Евроньюс: Направила ли Россия Америке какие-то сигналы, чтобы избежать этих ограничительных мер?

Тесслер: Мне о таких неизвестно.

Евроньюс: Что произойдёт дальше?

Тесслер: Мы рассматриваем список вариантов. Когда мы будем готовы, мы что-то объявим.

Евроньюс: Какую угрозу и какое неправильное поведение вы замечаете со стороны России?

Тесслер: К сожалению, российская угроза усиливается то там, то здесь. Речь идёт о кампании дезинформации против Соединённых Штатов и наших партнёров и союзников здесь, в Европе, речь идёт о подрыве демократического процесса, вмешательстве в выборы, об использовании химического оружия против Скрипалей в Солсбери — повсюду мы видим ухудшение угрозы. И это несмотря на то, что мы делаем. Президент Трамп после прихода на этот пост многие сделал, чтобы усилить давление на Россию. Так что мы полны решимости заставить её платить всё больше, пока мы не увидим желательных нам изменений в поведении Кремля.

Евроньюс: Какие сферы сотрудничества и взаимодействия с Россией вы хотели бы сохранить?

Тесслер: Мы будем взамодействовать там, где мы можем. Но если мы увидим угрожающее поведение, то без колебаний примем меры и навяжем цену.

Евроньюс: Раз уж вы в Брюсселе, какой реакции вы ждёте от ваших европейских партнёров?

Тесслер: С 2014 года мы осуществляем тесную координацию. Краеугольный камень нашей политики — это вместе с Европой заставлять Россию расплачиваться за своё плохое поведение и угрозы до тех пор, пока она будет выполнять своих обязательств и не изменит своего поведения. Европа делает много, Соединённое Штаты делают много . Мы укрепляем единство целей и совместную решимость.