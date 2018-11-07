Влияние на ЕС выборов в США

За первые два года пребывания на своём посту нынешний американский президент то и дело выражал несогласие со своими европейскими партнёрами и шёл вразрез с общим курсом Запада.

Хотя его предками были европейские иммигранты - из Германии и Шотландии, - казалось, что Дональд Трамп расположен больше к Пхеньяну и Москве, чем к Берлину и Лондону.

Но утратив во многом свой контроль над Конгрессом, он может смягчить свой подход к европейцам.

Впрочем, в этом не уверена исследователь из Германского фонда Маршалла (США):

«Трамп продолжит следовать своей националистической повестке дня, ставить на первое место суверенитет США, использовать язык, наполненный расизмом, - сказала Коринна Хорст. - Конечно же, Трамп не изменит своего взгляда на климатическую сделку, своего отношения к международным организациям или Ирану. Будет больше того же самого».

Слова и действия хозяина Белого дома ослабили трансатлантическое сотрудничество, будь то с союзниками по НАТО, странами Евросоюза или в экономической сфере, где он ввёл протекционистские меры.

Директор отдела геополитики организации «Друзья Европы» считает, что ЕС должен налаживать альтернативные связи:

«Мы не можем отказаться от взаимодействия с США, но мы должны взаимодействовать и с другими партнерами, - сказала Шада Ислам. - Вот почему так важно, чтобы мы развивали сотрудничество с Канадой, Японией, а также с Китаем, который не является ни нашим врагом, ни даже стратегическим конкурентом. Мы можем работать с Китаем, если будем делать это с открытыми глазами и правильно ».

А президент Соединённых Штатов может осознать, что у него много общего с президентом Еврокомиссии, и что оба они сильно зависят от своих парламентов.