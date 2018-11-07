Российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву, владельцу ФК "Монако", юстицией княжества предъявлено обвинение в коррупции, он выпущен на свободу под юридическим контролем. Об этом сообщило в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на юридические круги Монако.
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Рыболовлеву предъявлено обвинение в коррупции
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Рыболовлеву предъявлено обвинение в коррупции
Россиянин был задержан властями во вторник. Причиной послужило расследование коррупционного дела, начатого год назад прокуратурой княжества. Об этом сообщила газета "Монд".
Вместе с Рыболовлевым под стражей оказались бывшие чиновники судебного аппарата Монако, в том числе высокопоставленные, пишет местная пресса.