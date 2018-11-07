Аллан Лихтман: "Если Трампу будет выгодно, он проявит гибкость"

"Дональд Трамп обладает способностью поляризировать общество, как ни один другой президент в современной истории США. Он вел свою избирательную кампанию, строя ее на страхе и гневе, он совершенно не собирался выступать в роли объединителя страны. Разумеется, предпосылки раздробленности общества существовали и до Трампа, еще когда республиканец Ньют Гингрич стал спикером Палаты представителей. Но все равно, в 94-м такой поляризации позиций тогда не было. С другой стороны, если принять во внимание умение Трампа проявлять в политике, если это ему требуется, известную гибкость, не исключено, что мы увидим и обратный вектор на сближение, который может обозначиться в эти два года".