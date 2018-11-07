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Марш в честь годовщины парада 1941-го

Марш в честь годовщины парада 1941-го

Марш в честь годовщины парада 1941-го

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В честь 77-ой годовщины легендарного военного парада на Красной площади прошёл торжественный марш. О событиях 7 ноября 1941 года также напомнила масштабная историческая реконструкция.

Среди многочисленных зрителей на трибунах - ветераны-участники того самого парада, после которого солдаты отправлялись прямиком на передовую.

Участие в исторической реконструкции приняли около пяти тысяч военнослужащих Минобороны, кавалеристов Президентского полка, кадетов, курсантов военных училищ.

После марша главная площадь страны превратилась в музей под открытым небом, экспонаты которого – военная техника времен Великой Отечественной войны - бронемашины, автомобили, мотоциклы и, конечно, легендарные "Катюши" и танки Т-34.

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