Марш в честь годовщины парада 1941-го

В честь 77-ой годовщины легендарного военного парада на Красной площади прошёл торжественный марш. О событиях 7 ноября 1941 года также напомнила масштабная историческая реконструкция.
Среди многочисленных зрителей на трибунах - ветераны-участники того самого парада, после которого солдаты отправлялись прямиком на передовую.
Участие в исторической реконструкции приняли около пяти тысяч военнослужащих Минобороны, кавалеристов Президентского полка, кадетов, курсантов военных училищ.
После марша главная площадь страны превратилась в музей под открытым небом, экспонаты которого – военная техника времен Великой Отечественной войны - бронемашины, автомобили, мотоциклы и, конечно, легендарные "Катюши" и танки Т-34.
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