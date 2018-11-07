Влияние выборов в США. Преемник Юнкера. Цейтнот "брексита"

Нынешний американский президент то и дело выражает несогласие со своими европейскими партнёрами. Слова и действия хозяина Белого дома ослабили трансатлантическое сотрудничество, будь то с союзниками по НАТО, странами Евросоюза или в экономической сфере, где он ввёл протекционистские меры.