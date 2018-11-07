Нынешний американский президент то и дело выражает несогласие со своими европейскими партнёрами. Слова и действия хозяина Белого дома ослабили трансатлантическое сотрудничество, будь то с союзниками по НАТО, странами Евросоюза или в экономической сфере, где он ввёл протекционистские меры.
Влияние выборов в США. Преемник Юнкера. Цейтнот "брексита"
Влияние выборов в США. Преемник Юнкера. Цейтнот "брексита"
Но утратив во многом свой контроль над Конгрессом, Дональд Трамп может смягчить отношение к европейцам. Комментарий экспертов.
Варадкар о цейтноте "брексита"
Премьер-министр Ирландии сказал после встречи с финским коллегой, что с каждым днём тают шансы на скорое заключение соглашения о выходе из Евросоюза Великобритании. Сделку предполагалось одобрить на экстренном саммите в середине ноября, но Лео Варадкар считает это маловероятным. Сторонам не удаётся урегулировать вопрос о границе Северной Ирландии и Ирландской республикой.
Правые подбирают преемника Юнкеру
На съезде в Хельсинки правая Европейская народная партия выбирает своего кандидата в президенты Еврокомиссии. Им может стать немец Манфред Вебер, лидер крупнейшей фракции Европарламента, или бывший премьер-министр Финляндии Александер Стубб, который обещает увеличить количество женщин на высоких постах в Брюсселе.
Законно ли приютить нелегального мигранта?
Несколько сот бельгийцев выразили солидарность с мигрантами и теми местными жителями, которые селят их у себя дома. Акция прошла возле брюссельского суда. В нем слушалось дело группировки, которую обвиняют в контрабанде живым товаром и укрывательстве нелегалов. Её члены — это в основном сами недавние беженцы из Африки.