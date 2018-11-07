Реакция рынков на выборы в Конгресс

Котировки на фондовых биржах отреагировали ростом на результаты промежуточных выборов в американский конгресс. Итоги голосования совпали с прогнозами аналитиков, что вызвало уверенность у инвесторов, которые могут на время отвлечься от политики, так как период неопределенности остался позади. После открытия торгов в Нью-Йорке больше остальных поднялся индекс электронной биржи NASDAQ — почти на 1,5%.