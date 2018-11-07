Котировки на фондовых биржах отреагировали ростом на результаты промежуточных выборов в американский конгресс. Итоги голосования совпали с прогнозами аналитиков, что вызвало уверенность у инвесторов, которые могут на время отвлечься от политики, так как период неопределенности остался позади. После открытия торгов в Нью-Йорке больше остальных поднялся индекс электронной биржи NASDAQ — почти на 1,5%.
Реакция рынков на выборы в Конгресс
Реакция рынков на выборы в Конгресс
Экономист Дэвид Коль, Julius Baer Bank: "Главная хорошая новость для рынков — налоговую политику, вопрос сокращения налогов пересматривать не будут. Поэтому, в том, что касается экономики США, сохранится позитивное настроение. Вопрос смягчения регулирования также полностью находится в ведении администрации Дональда Трампа, который все еще работает в Белом доме".
На этом фоне доллар США дешевеет относительно большинства основных мировых валют.
Эксперты не исключают, что Дональд Трамп на победу демократов в Палате представителей ответит рядом новых популистских мер.
Экономист Питер Диксон, Commerzbank: "Демократы, скорее всего, попытаются в какой-то мере замедлить выполнение плана действий Трампа. Думаю, что основной вопрос заключается в том, как дальше будет вести себя эта администрация в отношения торговых споров с Китаем".
Аналитики полагают, что инвестиции в инфраструктуру могут стать той областью, в которой администрация Трампа найдет возможности для взаимодействия с руководством демократов в Палате представителей.