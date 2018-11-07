В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации "Портленд Трэйл Блэйзерс" обыграл на своей площадке "Милуоки Бакс" со счетом 118-103. Победу хозяевам принесли 40 очков защитника Си Джея Макколлума. В его активе 6 передач и 4 перехвата. Еще 16 очков и 11 подборов у Эвана Тёрнера.
Макколлум принес победу "Портленду"
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Макколлум принес победу "Портленду"
Самым результативным у "Милуоки" стал легкий форвард Яннис Адетокунбо. Он отметился 23 очками. Но их для победы "оленям" не хватило.
У "Бакс" это второе поражение в сезоне, у "Портленда" - восьмая победа.
Подопечные Терри Стоттса занимают, таким образом, 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Милуоки" - вторые на Востоке.