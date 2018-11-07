Дом да Винчи

Леонардо да Винчи известен всему миру как великий художник, гениальный изобретатель и инженер. Его новаторства в живописи были невероятны. А картины - одни из самых дорогих на аукционах. Полотно "Спаситель мира" в прошлом году было продано на аукционе "Кристис" более чем за 400 млн долларов, став самым дорогим произведением искусства в истории.

Именно здесь, в этом доме около городка Винчи, недалеко от Флоренции, в 1452 году родился Леонардо. Его отец был нотариусом, а мать - крестьянкой. С самого детства Леонардо начал пристально наблюдать за окружающим миром и природой.

А в 1466 году, в возрасте 14 лет, он поступил в мастерскую Верроккьо подмастерьем художника. Она находилась в интеллектуальном центре Италии, городе Флоренции, что позволило Леонардо обучиться гуманитарным наукам, а также приобрести некоторые технические навыки.

А последние годы жизни он провел во Франции в замке Кло-Люсе, куда переехал, приняв приглашение короля Франциска I. На руках своего молодого друга да Винчи скончался.

Жан Луи Сюро, директор замка Амбуаз: "Для короля Франциска I это была прекрасная возможность привести ко двору блестящего мастера, дух которого был наделен необычайной творческой силой".

Еще 500 лет назад да Винчи работал над созданием военных машин, летательных аппаратов и многого другого. Соответствующие записи он сохранил в своих тайных дневниках - все они сделаны в зеркальном изображении.

Жан Луи Сюро, директор замка Амбуаз: "То, что мы на самом деле видим, это индивидуальная особенность - почерк Леонардо - справа налево. Он был левшой. Это перевернутое письмо. Таким образом он хотел зашифровать свои исследования и защитить свои секреты".

Но его настоящим увлечением была живопись. Здесь, во Франции, он хотел закончить свой последний шедевр - картину, которую начал писать двадцатью годами ранее, - "Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом".

Венсан Дельевен, сотрудник Лувра: "На самом деле вы должны увидеть в этой картине завещание, которое Леонардо передал потомкам - человечеству. Он объединяет все свои научные исследования и свое поэтическое видение мира".

Однако Леонардо да Винчи так и не закончил эту картину. Он скончался в 1519 году в возрасте 67 лет. Для всех он - величайший художник и ученый, который пытался познать мир во всех его измерениях.