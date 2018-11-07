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США

Выборы в Конгресс: итоги

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Выборы в Конгресс: итоги

Выборы в Конгресс: итоги
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В США подводят предварительные итоги промежуточных выборов в конгресс.

Республиканцы потеряли контроль над Палатой представителей. У партии президента Дональда Трампа остается 205 мандатов, у демократов - 230.

В то же время, республиканцы сохраняют большинство и даже укрепляют свои позиции в Сенате. Здесь у них уже 53 места, у их соперников - 43.

Обе партии празднуют победу. На Капитолийском холме устанавливается двоевластие.