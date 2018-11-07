В драматичной развязке одного из центральных матчей четвертого тура Лиги чемпионов английский "Манчестер Юнайтед" вырвал в гостях победу у итальянского "Ювентуса" - 2:1. На гол португальского форварда хозяев Криштиану Роналду точным ударом со штрафного ответил Хуан Мата. А за две минуты до конца встречи мяч в ворота своей команды срезал защитник "Юве" Алекс Сандро.
Драма в Турине
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Драма в Турине
В другом матче в группе H испанская "Валенсия" победила швейцарский "Янг Бойз" - 3:1 и также сохраняет шансы на выход в плей-офф.
В группе E немецкая "Бавария" выиграла дома у греческого АЕКа - 2:0. "Бенфика" и "Аякс" разошлись миром - 1:1.
Лидер группы F "Манчестер Сити" забил 6 безответных мячей "Шахтеру", а "Лион" не смог удержать победный счет в матче с "Хоффенхаймом" - 2:2.
Российский ЦСКА, выступающий в группе G, уступил в Москве итальянской "Роме" - 1:2, а испанский "Реал" разгромил чешскую "Викторию" - 5:0.