Драма в Турине

В драматичной развязке одного из центральных матчей четвертого тура Лиги чемпионов английский "Манчестер Юнайтед" вырвал в гостях победу у итальянского "Ювентуса" - 2:1. На гол португальского форварда хозяев Криштиану Роналду точным ударом со штрафного ответил Хуан Мата. А за две минуты до конца встречи мяч в ворота своей команды срезал защитник "Юве" Алекс Сандро.