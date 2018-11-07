Дети, захваченные в заложники, освобождены

В Камеруне освобождены все 78 детей и водитель, взятые в заложники во франкоязычной школе неизвестными вооруженными людьми. В то же время боевики все еще удерживают директора школы и одного учителя. Переговоры об их судьбе продолжаются. Участвовавший в них священник Самуэль Фонки сообщил, что выкуп за детей заплачен не был. Драма с заложниками разыгралась в понедельник в городе Баменда, в англоязычном Северо-Западном регионе Камеруна.