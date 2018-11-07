Сергей Караганов: "Итоги выборов на внешней политике США не скажутся"

Вес промежуточных выборов в обе палаты Конгресса даже за пределами США значителен, за их результатами следят в Европе, и, разумеется, в России, отношения с которой зависят в определенной степени от того, кто получает большинство и контролирует Палату представителей и Сенат. Чтобы прояснить будущее российско-американских отношений в свете результатов этого голосования, собкор Euronews в Москве Галина Полонская встретилась с почетным председателем президиума Совета по внешней политике РФ Сергеем Карагановым.

Галина Полонская: "Сергей Александрович, как итоги выборов скажутся на отношениях России и США, которые, как считают некоторые, "пробили дно" при Трампе, став даже хуже, чем при Обаме?".

Сергей Караганов:"Никак не скажутся на ухудшении отношений, мы находимся в долговременном периоде ухудшения отношений, я бы назвал это односторонней "холодной войной", которую ведут в отношении России США. В значительной степени они ведут ее по внутренним причинам. Пока там не "устаканится" в Америке, я думаю, что эта "холодная война" продолжится, а "устаканится", я думаю, через два электоральных цикла".

Галина Полонская:"Как может измениться в целом внешняя политика США в отношении партнеров и соперников?".

Сергей Караганов:"Я не вижу ни малейших причин, чтобы внешняя политика США претерпела бы изменения, у Трампа есть своя повестка дня, он ее придерживается, и в целом на том направлении, которое было им избрано, он выигрывает. Впрочем, он выигрывает и внутри страны тоже. Он убирает излишние американские обязательства, в Закавказье, в других регионах мира, он пытается собрать в кулак единую американскую силу вместе внутри страны. Он сворачивает участие Америки в том числе и в Европе".

Галина Полонская:"Что касается Европы, то что ей ждать сейчас от Трампа после этих выборов?".

Сергей Караганов:"Европейцам имеет смысл перестать "ждать чего-то", а еще лет 30-40 назад строить такую Европу, которая могла бы быть более самостоятельной и продвигать свои интересы, не слишком полагаясь на американскую защиту".