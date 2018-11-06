Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев задержан в Монако

Российский миллиардер, владелец футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев задержан монакскими властями для допроса по делу о коррупции. Об этом сообщила газета "Монд" со ссылкой на источники. По данным издания, Рыболовлев был задержан в Монако утром. Тогда же у него дома власти княжества провели обыск. По информации "Монд", по состоянию на вечер вторника Рыболовлев остается под стражей.

Рыболовлев познакомился с Бувье в 2002 году и впоследствии покупал через него ценнные картины. Среди приобретенных объектов искусства - подлинники произведений ван Гога, Пикассо и Модильяни. Однако в 2015 году Рыболовлев обвинил Бувье в мошенничестве. По его версии, тот необоснованно завышал цены на проданные ему 37 картин, что обошлось ему в финансовые потери размером около €1 млрд. Бувье, со своей стороны, заявил тогда же о "сговоре" Рыболовлева с юстицией Монако с тем, чтобы та быстро провела его задержание на территории страны и выдвинула против него обвинения.