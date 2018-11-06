Организатор убийства сотрудницы Херсонского городского совета, гражданской активистки Екатерины Гандзюк задержан. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во времявстречи с молодежью Украины. Порошенко отметил, что следствие рассматривает более двадцати версий, связанных с этим уголовным делом. Вместе с тем, глава государства призвал воздержаться от политических спекуляций вокруг произошедшего.
Президент Украины рассказал о деле Гандзюк
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Президент Украины рассказал о деле Гандзюк
В конце июля в Херсоне Гандзюк облили серной кислотой. Женщина получила ожоги более 40 процентов тела и перенесла множество операций. Гандзюк скончалась 4 ноября. Случившееся с Гандзюк вызвало широкий общественный резонанс. Участники протестов требовали объективного расследования преступления. Екатерина Гандзюк была известна своей критикой правоохранительных органов и представителей местных органов власти.