В США проходит голосование на промежуточных выборах, которые по мнению наблюдателей, станут индикатором отношения американцев к действующему президенту Дональду Трампу.
В США проходят промежуточные выборы
Сейчас воспроизводится:
В США проходят промежуточные выборы
Главная интрига состоит в том, удастся ли Демократической партии перехватить у республиканцев контроль над Палатой представителей Конгресса. Сейчас соотношение республиканцев и демократов в ней составляет 236 против 193, еще шесть мест вакантны.
В Сенате у республиканцев незначительный перевес: 51 голос против 47 у демократов и двух независимых сенаторов. Опросы накануне голосования показали, что по итогам выборов республиканцы сохранят за собой 50 мест в Сенате, а демократы получат 44 места. Судьбу еще шести мест аналитики не берутся предсказать.