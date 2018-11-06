Президент Франции Эммануэль Макрон посетил восточные районы страны в рамках памятных мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, одного из самых масштабных конфликтов во всемирной истории. Эта война унесла жизни свыше 18 миллионов человек.
Память о войне: Макрон посетил Верден
Память о войне: Макрон посетил Верден
Всего в течении недели президент посетит 17 городов в 11 департаментах Франции.
Во вторник Макрон побывал в Вердене, где в середине 1916 года произошла кровопролитная битва между немецкой и французской армией, а сам город был полностью разрушен.
В Дуамонском оссуарии под Верденом похоронены свыше 16 тысяч опознанных французских солдат и покоятся останки 130 тысяч безымянных воинов, погибших на полях сражений.
"Епископ Вердена Жинисти лично собирал все останки, не разделяя их по национальности. Французов и немцев объединила смерть. Это первое место примирения. Сразу после окончания Первой мировой войны именно сюда жители Германии и Франции приезжали, чтобы оплакивать погибших", — рассказывает президенту сотрудник Дуамонского оссуария.
Кульминацией торжеств станет главная церемония в Париже, которая пройдет у Триумфальной арки в воскресенье, 11 ноября. На нее приглашены более 120 высоких гостей, в том числе президенты России и США.