Мощный поток мигрантов из стран Африки, Азии и Ближнего Востока хлынул в последние годы в Европу. Многие из них добирались морем в резиновых лодках, которые бросали затем на берегу. Две активистки из Германии, которые несколько раз приезжали на греческие острова, чтобы помогать мигрантам, а также заниматься очисткой берега, решили использовать брошенные лодки как сырьё для изготовления сумок и рюкзаков. Они основали компанию Mimycri, и запустили производство, где трудятся сейчас выходцы из Сирии и Пакистана.
Из лодок мигрантов делают сумки
Из лодок мигрантов делают сумки
«Люди, которые прибывают на европейские берега – такие же, как мы с вами, у них есть таланты, опыт работы, которой они занимались в своих странах, и нам хотелось как-то это продемонстрировать, – говорит Вера Гюнтер, сооснователь Mimycri. – И мы подумали, что лучшим способом для этого станет совместная с ними работа, которая даст им возможность проявить свои таланты».
Часть средств на развитие бизнеса выделили власти страны, ещё 30 тысяч евро удалось собрать с помощью краудфандинга. На эти деньги в Берлине было снято небольшое помещение для цеха и организована перевозка брошенных лодок. Разработкой моделей рюкзаков и сумок занимались профессиональные дизайнеры. Часть вырученных средств направляется в другие проекты, способствующие интеграции мигрантов.