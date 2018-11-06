Из лодок мигрантов делают сумки

Мощный поток мигрантов из стран Африки, Азии и Ближнего Востока хлынул в последние годы в Европу. Многие из них добирались морем в резиновых лодках, которые бросали затем на берегу. Две активистки из Германии, которые несколько раз приезжали на греческие острова, чтобы помогать мигрантам, а также заниматься очисткой берега, решили использовать брошенные лодки как сырьё для изготовления сумок и рюкзаков. Они основали компанию Mimycri, и запустили производство, где трудятся сейчас выходцы из Сирии и Пакистана.