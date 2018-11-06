На стороне Франции в Первой мировой войне участвовали около 600 тысяч жителей её колоний — в первую очередь из стран Магриба и Западной Африки. Туземные войска предназначались изначально для защиты этих колоний и действий на Ближнем Востоке, но в итоге их пришлось посылать и в Европу. Например марокканская бригада приняла участие уже в сентябрьской битве на Марне. В Касабланке открылась выставка, посвящённая марокканцам на войне.
«Все крупные сражения»: колонии Франции в ПМВ
«Все крупные сражения»: колонии Франции в ПМВ
Жан-Пьер Рьера, историк:
«Что касается боевых действий, то нужно знать, что марокканские солдаты участвовали во всех крупных сражениях Первой мировой войны».
При этом в бывших французских колониях не так уж и много знают о Великой войне: защита империи не заняла значительного места в непростой истории этих стран:
«Вполне возможно, вернувшиеся домой солдаты рассказывали о войне, но все эти устные свидетельства, к сожалению, не сохранились. Нет такой традиции воспоминаний ветеранов, какая существует, например, во Франции», — рассказывает Рьера.
Впрочем, и в самой Франции до последнего времени участие колониальных войск упоминалось не в первых строках. Первый памятник сражавшимся за империю мусульманам появился в XXI веке.