«Все крупные сражения»: колонии Франции в ПМВ

На стороне Франции в Первой мировой войне участвовали около 600 тысяч жителей её колоний — в первую очередь из стран Магриба и Западной Африки. Туземные войска предназначались изначально для защиты этих колоний и действий на Ближнем Востоке, но в итоге их пришлось посылать и в Европу. Например марокканская бригада приняла участие уже в сентябрьской битве на Марне. В Касабланке открылась выставка, посвящённая марокканцам на войне.