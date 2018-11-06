Италия: церковь задолжала государству

Власти Италии должны взыскать с католической церкви средства, которые не были уплачены по налогу на недвижимость за период с 2006 по 2011 годы. Такое решение принял Европейский суд. По экспертной оценке речь идет о немалой сумме - в четыре-пять миллиардов евро.