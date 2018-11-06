Власти Италии должны взыскать с католической церкви средства, которые не были уплачены по налогу на недвижимость за период с 2006 по 2011 годы. Такое решение принял Европейский суд. По экспертной оценке речь идет о немалой сумме - в четыре-пять миллиардов евро.
Италия: церковь задолжала государству
Италия: церковь задолжала государству
Примечательно, что несколько лет назад европейские судьи пришли к выводу, что вернуть средства задним числом невозможно. Но теперь они отменили вердикт.
В настоящее время церковь в Италии освобождена от уплаты налога на недвижимость в случае, если принадлежащие церкви объекты используются в некоммерческих целях. Под эту статью подпадают больницы и школы для малоимущих: учреждения от которых церковь не получает доход.
Секретарь Епископской конференции Италии Стефано Руссо признал, что церковь должна платить налог на недвижимость, если речь идет о коммерческих объектах, в частности о гостиницах или платных школах и клиниках, находящихся в собственности католической церкви.