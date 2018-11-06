Прошло три года после скандала с немецким концерном Volkswagen, который занижал уровень вредных газов в выхлопе своих дизельных двигателей. Участники конференции в Брюсселе отметили, что с тех пор слишком мало сделано для избавления европейских дорог от грязных автомобилей. Бывший еврокомиссар по климатической политике, перешедшая на работу в Volkswagen, говорила о необходимости выпускать экологически чистые машины и экономичнее пользоваться транспортом:
Дороги в ЕС всё ещё загазованы
Дороги в ЕС всё ещё загазованы
«Возможно, что автомобилестроители это поймут и ускорят электрификацию, - сказала Конни Хедегорд. - А общество должно переходить от традиции одиночных поездок или с небольшим числом пассажиров к более эффективным способам передвижения».
Три года назад в Евросоюзе на ходу было 43 млн дизельных машин, теперь их 29 млн - а в голландском Утрехте их почти нет. Мэр, который превратил центр города в зону пониженных выбросов, хочет материально поощрять владельцев чистых автомобилей:
«Возможно, нам стоит подумать о налогообложении, - сказал Виктор Эверхарт. - У транспортного средства должна быть правильная цена. Если оно загрязняет воздух, тот, кто им пользуется, должен за это платить. И чем лучше это изделие, тем меньшим налогом его нужно облагать. По-моему, такой инструмент годится для всех наших городов».
Но старые дизельные автомобили из богатых западноевропейских стран не исчезают просто так — их перегоняют на Восток. Пресечь эту практику не позволяют принцип единого рынка.
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