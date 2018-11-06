Дороги в ЕС всё ещё загазованы

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Прошло три года после скандала с немецким концерном Volkswagen, который занижал уровень вредных газов в выхлопе своих дизельных двигателей. Участники конференции в Брюсселе отметили, что с тех пор слишком мало сделано для избавления европейских дорог от грязных автомобилей. Бывший еврокомиссар по климатической политике, перешедшая на работу в Volkswagen, говорила о необходимости выпускать экологически чистые машины и экономичнее пользоваться транспортом:

«Возможно, что автомобилестроители это поймут и ускорят электрификацию, - сказала Конни Хедегорд. - А общество должно переходить от традиции одиночных поездок или с небольшим числом пассажиров к более эффективным способам передвижения».