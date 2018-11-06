Австрия поддержит договор Белграда и Приштины

На встрече в Белграде канцлер Себастьян Курц заявил, что Австрия делает все возможное, чтобы поддержать вступление Сербии в ЕС. Он отметил, что решающим шагом для этого должно стать успешное завершение переговоров по разрешению спора о статусе частично признанного Косова. Австрия председательствует в Совете ЕС до конца года.