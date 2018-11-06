На встрече в Белграде канцлер Себастьян Курц заявил, что Австрия делает все возможное, чтобы поддержать вступление Сербии в ЕС. Он отметил, что решающим шагом для этого должно стать успешное завершение переговоров по разрешению спора о статусе частично признанного Косова. Австрия председательствует в Совете ЕС до конца года.
Австрия поддержит договор Белграда и Приштины
Австрия поддержит договор Белграда и Приштины
Себастья Курц также заявил: "Будучи настоящим другом региона я убежден, что он заслуживает стать частью Европейского союза. Будучи убежденным европейцем могу также сказать, что ЕС обретет полноценность, когда страны Западных Балкан, в особенности Сербия, станут частью Европейского союза".
Прездент Сербии Александр Вучич, в свою очередь, сказал: "Я благодарен канцлеру Курцу за то, что Австрия поддерживает любое решение, к котором смогут прийти сербская и албанская стороны".
Во вторник в Приштине Курц встретился с косовским президентом Хашимом Тачи. По словам канцлера, Австрия не будет препятствовать заключения договора, включая возможный пересмотр границ и обмен территориями, он также призвал жителей Косова поддержать усилия по достижению компромисса.