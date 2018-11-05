Пуанты для всех

В Великобритании на балетной сцене впервые за 200 лет появились пуанты двух новых оттенков — коричневого и бронзового. Идея создания обуви, подходящей по цвету для темнокожих балерин, родилась в профессиональной британской балетной труппе "Ballet Black".

До этого балеринам приходилось терять время, чтобы самостоятельно изменить цвет обуви.