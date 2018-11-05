Пуанты для всех

В Великобритании на балетной сцене впервые за 200 лет появились пуанты двух новых оттенков — коричневого и бронзового. Идея создания обуви, подходящей по цвету для темнокожих балерин, родилась в профессиональной британской балетной труппе "Ballet Black".
До этого балеринам приходилось терять время, чтобы самостоятельно изменить цвет обуви.
Сира Робинсон, "Ballet Black": "Это прекрасно. Времена меняются, в мире существует множество оттенков кожи и балет должен принимать всех".
Мэри Астрид Менс, "Ballet Black": "Теперь появилось ощущение причастности ко всей индустрии танца и кажется, что ничего невозможного больше нет, теперь можно появиться везде, потому что твой цвет кожи отныне существует".
Созданием балетной обуви новых оттенков занимается старейший британский производитель —компания "Freed of London", которая продает пуанты в 50 странах мира.