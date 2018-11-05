«Щелкунчик и четыре королевства» выходит на экраны

На европейские экраны выходит новая кинолента кинокомпании Disney – «Щелкунчик и четыре королевства». Фильм снят по мотивам известной сказки Эрнста Гофмана, в нём играют такие звёзды, как Морган Фримен, Хелен Миррен и Кира Найтли. Главная героиня, Клара Штальбаум, получает в подарок ключ, с помощью которого попадает в другой мир. Её роль исполнила 17-летняя Маккензи Фой: «Я считаю, людям важно видеть, что каждый может быть кем угодно, пока верит в себя. Потому что Клара – самая обычная девушка, при этом она изобретатель и механик, она вдруг попадает в этот мир, и находит в себе внутренние силы, благодаря чему спасает мир».