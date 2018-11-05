Завтрак с совами в Москве

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Вас всегда привлекали таинственные птицы, которые в Древней Греции (и не только) считались олицетворением высочайшей мудрости? Вам сюда. В "Совином доме" - московском антикафе - можно не только увидеть вблизи этих удивительных пернатых, но и пообщаться с ними, и сфотографироваться, и даже погладить.

В антикафе посетители платят за проведённое время - в "Совином доме" это 4 рубля за минуту. В оплату входят также настольные игры и просмотр фильмов, горячие напитки и печенье, а еду можно принести с собой.