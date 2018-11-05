Вас всегда привлекали таинственные птицы, которые в Древней Греции (и не только) считались олицетворением высочайшей мудрости? Вам сюда. В "Совином доме" - московском антикафе - можно не только увидеть вблизи этих удивительных пернатых, но и пообщаться с ними, и сфотографироваться, и даже погладить.
Завтрак с совами в Москве
Завтрак с совами в Москве
В антикафе посетители платят за проведённое время - в "Совином доме" это 4 рубля за минуту. В оплату входят также настольные игры и просмотр фильмов, горячие напитки и печенье, а еду можно принести с собой.
После общения с совами уходят с просветлёнными лицами и самые хмурые посетители.
- Мне понравилась та сова, филин, который с ушами, но его гладить нельзя.
- Который самый большой здесь!
- Вот есть красивая сзади, она очень мягкая, очень приятно потрогать, настолько нежная. И она не злая, она добрая, она даёт себя гладить.
- Я вообще в принципе сов люблю, и я случайно узнала об этом кафе, прочитала в интернете, что с этими очаровательными созданиями здесь можно общаться. Я вообще себе хотела домашнюю совушку, но, к сожалению, такой возможности пока нет. Ну, хотя бы так можно пообщаться!
Держать сов в домашних условиях сложно: они очень требовательны к уходу. Птицы "Совиного дома" с детства приучены жить в неволе. Сотрудники следят за тем, чтобы они ежедневно много летали и проводили время на свежем воздухе.
Особенно популярны среди детей и подростков совы стали с входом книг о Гарри Поттере, многие приходят в "Совиный дом" семьями. Всем пришедшим нужно первым делом хорошенько продезинфицировать руки. Птиц можно трогать только тыльной стороной руки, ни в коем случае не ладонью.
Желающие могут и покормить птиц, но это не так просто.
- Кормим мы их каждые три часа, готовим мышек, либо люди сами выражают желание покормить сову. У нас есть бонус - талончик на кормление, и дети могут попробовать покормить, но не все это переносят, потому что совы едят мышей, - говорит "хранитель сов" Элеонора Стороженко.