Два жилых дома обрушились в центре французского Марселя в понедельник. При этом пострадали двое прохожих, они получили лёгкие травмы. К месту происшествия были направлены около сотни пожарных, а также команда кинологов. Им предстоит выяснить, не оказался ли под обломками кто-либо из жителей или шедших мимо людей. Расчистку завалов осложняет то обстоятельство, что образовавшаяся груда подпирает теперь находящийся рядом дом, который иначе тоже может обрушиться.
В Марселе под развалинами ищут пострадавших
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В Марселе под развалинами ищут пострадавших
ЧП произошло в неблагополучном городском районе, где многие здания давно нуждаются в ремонте. По мнению специалистов, к обрушению находящегося в аварийном состоянии дома могли привести недавние проливные дожди. Как отмечается в докладе, направленном правительству три года назад, около 100 000 марсельцев живут в домах, представляющих угрозу их здоровью и безопасности.