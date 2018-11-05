80 лет "Хрустальной ночи": Рим

В этом году 9 ноября исполнится 80 лет с "Хрустальной ночи", когда нацисты устроили еврейские погромы в немецких городах: сжигали синагоги, грабили и громили магазины, избивали евреев и проводили массовые аресты.

Вспоминая об этой чёрной странице в истории Германии мы не забываем и о других преступлениях, направленных на истребление еврейского народа в 1930-е и 1940-е гг. В рамках этой серии репортажей мы пообщались с еврейской общиной Рима, затронули проблему антиземитизма во Франции, исламофобию в Австрии, ксенофобию в Венгрии. Мы обратили наши взоры на ультраправых, которые завоевывают всё большее влияние по всей Европе.