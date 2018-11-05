Окинава: путь к долголетию через каратэ

Здоровый образ жизни и её спокойный ритм, спорт, отсутствие вредных привычек – жители Окинавы знают об этом рецепте долголетия не понаслышке. Этот японский регион считается рекордсменом по числу долгожителей.

Не случайно здесь, на тропических островах, в XIX веке зародилось каратэ. "Кара" переводится как "пустой", "дэ"– "рука". Потому что в этом виде боевого искусства соперники сражаются голыми руками.

Родина каратэ - город Наха. Здесь принято говорить, что это не только вид спортивной борьбы, но и философия жизни. Каратисты гордятся тем, что наконец-то их вид спорта включили в программу Олимпиады 2020 года. Будущие участники, а возможно, и чемпионы Игр тренируются здесь – на островах.