Футболисты итальянского «Наполи» провели тренировку накануне предстоящего ключевого матча четвёртого тура Лиги чемпионов с французским клубом «Пари Сен-Жермен». Две недели назад команды сыграли в Париже вничью со счётом 2:2.
Судьбоносный матч
Судьбоносный матч
«Мы относимся к ним с большим уважением, – говорит Карло Анчелотти, тренер «Наполи», – ведь они в самом деле очень хороши. Наше выступление в Париже придаёт нам уверенности, но не отменяет того факта, что для нас это будет очень трудный матч».
Игроки «Пари Сен-Жермен» тоже готовились к состязанию, в котором им очень важно одержать победу. В случае проигрыша команда окажется в непростом положении за два тура до финиша группового этапа.
Во вторник в группе C сыграют также сербская «Црвена Звезда» и английский «Ливерпуль».
В группе A сразятся «Атлетико» Мадрид и «Боруссия» Дортмунд, матч пройдёт в испанской столице.
В группе B «Интер» примет «Барселону» на стадионе Сан-Сиро в Милане.
В группе D московский «Локомотив» выступит против «Порту» на португальском стадионе «Драгау».