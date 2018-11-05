Срочная новость

Срочная новость

Спорт

Судьбоносный матч

 Комментарии
Сейчас воспроизводится:

Судьбоносный матч

Судьбоносный матч
Размер текста Aa Aa

Футболисты итальянского «Наполи» провели тренировку накануне предстоящего ключевого матча четвёртого тура Лиги чемпионов с французским клубом «Пари Сен-Жермен». Две недели назад команды сыграли в Париже вничью со счётом 2:2.

«Мы относимся к ним с большим уважением, – говорит Карло Анчелотти, тренер «Наполи», – ведь они в самом деле очень хороши. Наше выступление в Париже придаёт нам уверенности, но не отменяет того факта, что для нас это будет очень трудный матч».

Игроки «Пари Сен-Жермен» тоже готовились к состязанию, в котором им очень важно одержать победу. В случае проигрыша команда окажется в непростом положении за два тура до финиша группового этапа.

Во вторник в группе C сыграют также сербская «Црвена Звезда» и английский «Ливерпуль».

В группе A сразятся «Атлетико» Мадрид и «Боруссия» Дортмунд, матч пройдёт в испанской столице.

В группе B «Интер» примет «Барселону» на стадионе Сан-Сиро в Милане.

В группе D московский «Локомотив» выступит против «Порту» на португальском стадионе «Драгау».