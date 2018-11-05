Судьбоносный матч

«Мы относимся к ним с большим уважением, – говорит Карло Анчелотти, тренер «Наполи», – ведь они в самом деле очень хороши. Наше выступление в Париже придаёт нам уверенности, но не отменяет того факта, что для нас это будет очень трудный матч».