Прославленный американский боксер Флойд Мейвезер возвращается. Он проведет бой по правилам смешанных единоборств 31 декабря в Токио. Об этом было объявлено на специальной пресс-конференции. Соперником Мейвезера станет 20-летний японский кикбоксер Тенсин Нацукава.
Прославленный боксер Флойд Мейвезер возвращается
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Прославленный боксер Флойд Мейвезер возвращается
41-летний Мейвезер имеет на своем счету 50 побед в 50 поединках, что до недавнего времени было рекордом. Он становился чемпионом в пяти весовых категориях.
В последнем боксерском поединке 26 августа 2017 года американец победил техническим нокаутом ирландца Конора Макгрегора. Предстоящий поединок станет для Мейвезера дебютным в смешанных единоборствах.