Балканские страны намерены принять ЧМ-2030

Болгария, Греция, Сербия и Румыния собираются подать совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года, заявили представители этих балканских стран в минувшую пятницу (2 ноября). Они также обсуждают возможность принять у себя чемпионат Европы УЕФА в 2028 году.