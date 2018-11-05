Болгария, Греция, Сербия и Румыния собираются подать совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года, заявили представители этих балканских стран в минувшую пятницу (2 ноября). Они также обсуждают возможность принять у себя чемпионат Европы УЕФА в 2028 году.
Балканские страны намерены принять ЧМ-2030
Балканские страны намерены принять ЧМ-2030
Если четверка балканских стран решится на этот шаг, их заявка будет конкурировать с совместными заявками из Латинской Америки (Уругвай - Аргентина - Парагвай) и Северной Африки (Алжир - Марокко - Тунис). Англия также рассматривает возмождность пожать заявку на проведение ЧМ-2030 совместно с другими частями Соединённого Королевства - Северной Ирландией, Шотландией и Уэльсом.
Ни одна из названных балканских стран ранее не проводиа чемпионат мира по футболу, а в существовавшей до 1991 года Югославии лишь однажды, в 1976 году проходил плей-офф чемпионата Европы при участии 4 финалистов.
«Я думаю, что предложение [премьера Греции Алексиса] Ципраса достойно обсуждения», - заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на пресс-конференции в ходе саммита балканских стран в Варне, где присутствуют представители Болгарии, Греции, Румынии и Сербии.
Как ожидается, всемирная футбольная федерация ФИФА примет решение о том, кто станет хозяином ЧМ-2030, не раньше 2022 года, когда очередной Кубок мира состоится в Катаре.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что балканский квартет также предложит провести у себя чемпионат Европы по футболу 2028 года. Как пояснил Вучич, это даст странам возможность подготовить стадионы и усовершенствовать спортивную инфраструктуру.
Пресс-секретарь правительства Болгарии подтвердила, что совместная заявка на проведение турнира УЕФА в 2028 году на Балканах уже обсуждалась.