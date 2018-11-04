"Русский марш" националистов в Москве

Один из таких маршей, на котором присутствовала корреспондент "Евроньюс", прошёл в московском районе Люблино. В нём приняли участие несколько сот человек. Акцию организовали комитет "Нация и свобода", Ассоциация народного сопротивления, "Национал-революционный авангард", "Экологический авангард" и Национальная организация русской молодёжи.

Участники несли и скандировали лозунги против президента Путина, иммиграции из Средней Азии и 282-й статьи Уголовного кодекса. Программу участников марша изложил один из лидеров комитета "Нация и свобода" Георгий Шишков:

"Россия будущего – с прозрачными границами. Ну и соответственно, чтобы границы были закрыты для всех возможных нежелательных элементов, из той же самой Средней Азии. Необходимо заменить полностью судейский корпус, надо заменять полицейские управления, надо заменять следователей, нужно набирать людей, которые не замараны взятками, не замараны политическими преследованиями, не подчиняются телефонному праву".

Ещё до начала марша один из его организаторов, Дмитрий Карасёв, был задержан полицией. Как сообщает оргкомитет акции, на самом марше были задержаны еще пять человек, в том числе двое организаторов.

Галина Полонская, Euronews: "Свободу политзаключённым, ни царей ни президентов, остановить иммиграцию – спектр лозунгов на этом русском марше, который был проведен в одном из спальных районов Москвы, был достаточно широк. И, на мой взгляд, стражей порядка здесь было не меньше, чем участников марша".