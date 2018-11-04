Европа начала отмечать 100-летие окончания Первой мировой

Вместе с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером и в сопровождении супруг, Эммануэль Макрон посетил концерт произведений Дебюсси и Бетховена, символизирующий примирение двух государств после той страшной войны. За неделю Эмануэль Макрон намерен посетить 11 департаментов на севере и востоке страны, где разворачивались крупнейшие сражения Первой мировой. Завершитсья его "тур памяти" должен в Париже на торжественной церемонии на площади Согласия, куда приглашены ведущие мировые лидеры.