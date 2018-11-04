У стен Страсбургского собора начался "тур памяти" президента Французской республики, приуроченный к 100-летию окончания Первой мировой войны.
Европа начала отмечать 100-летие окончания Первой мировой
Европа начала отмечать 100-летие окончания Первой мировой
Вместе с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером и в сопровождении супруг, Эммануэль Макрон посетил концерт произведений Дебюсси и Бетховена, символизирующий примирение двух государств после той страшной войны. За неделю Эмануэль Макрон намерен посетить 11 департаментов на севере и востоке страны, где разворачивались крупнейшие сражения Первой мировой. Завершитсья его "тур памяти" должен в Париже на торжественной церемонии на площади Согласия, куда приглашены ведущие мировые лидеры.
В Лондоне - в честь окончания Первой мировой - тысячи факелов осветили ров Тауэра в воскресенье. Каждый вечер до 11 ноября, с 17.00 до 21.00 часа по местному времени все желающие смогут принять участие в этом "акте коллективной памяти", чтобы почтить тех, кто погиб за Великобританию 100 лет назад.
В Риме окончание Первой мировой отметили церемонией у Алтаря Отечества, где находится могила Неизвестного Солдата. Венок к ней - в честь погибших 650 000 военнослужащих и почти 600 000 гражданских лиц, возложил президент Серджио Маттарелла. Завершила празднование эскадрилья ВВС Италии Frecce Tricolori (что переводится как «Трехцветные Стрелы»), девять самолетов которой прочертили в небе цвета итальянского флага.