Более 7 тысяч американских военных будут размещены на этих выходных на границе с Мексикой, в штатах Калифорния, Аризона и Техас. Их задача – оказать содействие пограничникам при попытках пересечения границы караваном мигрантов.
Мигрантов встретит армия
Мигрантов встретит армия
В настоящее время на мексиканской границе уже размещены более 2 тысяч национальных гвардейцев. Операция по противодействию каравану получила кодовое название "Верный патриот". Распоряжение о привлечении к операции армии дал президент США Дональд Трамп.
Общаясь в пятницу с журналистами, он сказал, что нелегальные мигранты, которые при попытке пересечь границу США станут бросать камни в американских военных, будут арестованы на длительный срок, но открывать огонь по ним не будут.
Двенадцать граждан Гондураса из каравана мигрантов подали иск на Трампа и Министерство внутренней безопасности США, обвинив их в нарушении американской Конституции.