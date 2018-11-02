Каталония: 25 лет тюрьмы за сепаратизм?

25 лет лишения свободы для бывшего заместителя главы правительства каталонии Ориола Жункераса потребовала прокуратура Испании. 17 лет тюрьмы - для других вдохновителей сепаратистского движения Жорди Санчеса и Жорди Куишара, лидеров партий, выступающих за независимость от Мадрида, а также для председателя каталонского парламента Карме Форкадель. 16 лет - для пятерых бывших региональных министров - Рауля Ромевы, Жоакима Форна, Жорди Туруя, Жосепа Руя и Долорс Бассы.