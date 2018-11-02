Министерство внутренних дел Хорватии категорически отвергают все обвинения в применении насилия к беженцам на границе с Боснией и Герцеговиной.
Хорватия укрепляет границу от беженцев
Хорватия укрепляет границу от беженцев
После массового наплыва мигрантов в 2015 году по так называемому "Западнобалканскому маршруту" Хорватия была вынуждена усилить пограничный контроль, были закуплены камеры ночного видения и дроны, а полиция регулярно прочесывает леса и водоемы вдоль границы.
В этом году хорватские стражи порядка арестовали около 500 контрабандистов.
Дамир Бутина - шеф пограничной полиции в Цетинграде на востоке Хорватии. Он отвечает за контроль 55 километрового участка одной из самых уязвимых внешних границ Евросоюза.
"Хорватская полиция ежедневно арестовывает контрабандистов, зарабатывающих огромные деньги на наивности беженцев, которые хотят нелегально пересечь границу", - рассказывает Бутина.
С начала года число нелегальных мигрантов в Хорватии выросло на 30%, большинство из них из Афганистана и Пакистана.
Загреб укрепил сотрудничество с "Фронтексом" - агентством Евросоюза по безопасности внешних границ
Хорватские власти надеются к концу года подготовить все необходимые для вхождения в Шенгенскую зону условия и присоединиться к ней в 2020 году, что поможет укрепить внешнюю границу ЕС.
Европейский Союз и Хорватия направили солидные инвестиции для укрепления границы, причем не только на высокотехнологичное оборудование, но и на человеческие ресурсы - всего внешнюю границу Евросоюза охраняют более 6 тысяч полицейских.