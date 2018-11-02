Хорватия укрепляет границу от беженцев

Министерство внутренних дел Хорватии категорически отвергают все обвинения в применении насилия к беженцам на границе с Боснией и Герцеговиной.

После массового наплыва мигрантов в 2015 году по так называемому "Западнобалканскому маршруту" Хорватия была вынуждена усилить пограничный контроль, были закуплены камеры ночного видения и дроны, а полиция регулярно прочесывает леса и водоемы вдоль границы.