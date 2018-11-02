Правозащитники провели в Париже пикет с целью привлечь внимание общественности к проблеме убийств журналистов, связанных с их профессиональной деятельностью. Акция приурочена к Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
В Париже прошла акция в поддержку журналистов
В Париже прошла акция в поддержку журналистов
«Убийства журналистов должны прекратиться, – заявил Кристоф Делуар, генеральный секретарь "Репортёров без границ". – 1066 убитых за 15 лет! С начала года убиты 77, если считать тех, кто работает со СМИ – намного больше, чем в прошлом году».
В 85% случаев за эти убийства никто не был осуждён. В ООН призывают правительства покончить с таким положением дел.
Собравшиеся вспоминали и Джамаля Хашогджи, убитого недавно в саудовском консульстве в Стамбуле: «Он был человеком, который любил свободу, правду и жизнь».
Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов был учреждён пять лет назад. Эксперты ООН призывают власти всех страны принять законодательство, обеспечивающее защиту журналистам.