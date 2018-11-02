В Google протестуют против домогательств

Тысячи сотрудников корпорации Google в разных странах мира провели в четверг забастовку. Таким образом они выразили протест против политики компании в отношении топ-менеджеров, обвинённых в сексуальных домогательствах. По данным американских СМИ, уволенные за это руководители получили крупные компенсации: более 90 миллионов долларов.

– Мои друзья подвергались домогательствам, их карьера рушилась – не только в Google, но и везде, во всех технологических компаниях, – говорит один из участников манифестации. – И надо продемонстрировать, что пора с этим кончать, и для этого мы выбрали самый лучший способ.