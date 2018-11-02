Глава Кубы приехал за помощью в Москву

Глава Кубы Мигель Диас-Канель прибыл с официальным визитом в Москву. Это его первая зарубежная поездка Диаса-Канеля в статусе председателя Госсовета. Главной темой визита называют стратегическое партнёрство, в том числе, в военно-технической сфере. Ранее «Коммерсант» писал, что Москва готова предоставить Гаване кредит в размере 50 млн долларов на оплату российских вооружений.