Глава Кубы Мигель Диас-Канель прибыл с официальным визитом в Москву. Это его первая зарубежная поездка Диаса-Канеля в статусе председателя Госсовета. Главной темой визита называют стратегическое партнёрство, в том числе, в военно-технической сфере. Ранее «Коммерсант» писал, что Москва готова предоставить Гаване кредит в размере 50 млн долларов на оплату российских вооружений.
Глава Кубы приехал за помощью в Москву
Глава Кубы приехал за помощью в Москву
По прелёте Мигель Диас-Канель подчеркнул, что именно Москва помогала Гаване противостоять американской блокаде острова. Визит начинается на фоне сообщений о том, что Куба добилась новой резолюции Генассамблеи ООН с требованием снять эмбарго с островного государства.
Вашингтон эти запросы вновь отвергает. Представитель США в ООН Никки Хейли назвала резолюцию «пустой тратой времени»: «Ещё раз некоторые страны получили возможность почувствовать, будто они бьют США в самое больное место. Но вы не вредите Соединённым Штатам. Вы в прямом смысле слова вредите кубинскому народу, потому что вы говорите режиму, что его отношение к людям приемлемо».
В ходе слушаний в Генассамблее ООН глава МИД Кубы Бруно Родригес назвал эмбарго актом агрессии и экономической войны. Он заявил, что власти США не имеют морального права критиковать Гавану за нарушение прав человека.