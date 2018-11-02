"Здравствуйте, вы смотрите программу "Планета Бизнеса". Мы находимся в хорватском городе Осиек. Здесь мы постараемся ответить на вопрос, почему для развития вашего предприятия так важно понятие интеллектуальная собственность, - передает из Хорватии корреспондент Euronews Серж Ромби. - Сегодня наш гость - Иван, посол европейского проекта IPR-Helpdesk, который помогает предпринимателям. Расскажите, почему Ваша работа так важна?
Права на интеллектуальную собственность помогают заработать
Права на интеллектуальную собственность помогают заработать
Иван Стефанич, посол IPR-Helpdesk: "Интеллектуальная собственность – это один из факторов, который определяет, кто вы – просто успешный предприниматель, владеющий небольшим бизнесом в своем районе, или человек, руководящий глобальной компанией. И европейская статистика подтверждает мои слова: если вы правильно обращаетесь со своей интеллектуальной собственностью, ваши доходы выше на 32%".
Чем рискует компания, если не думает о защите ИС?
70 мотивированных работников, длинный список заказов. Это малое предприятие в Осиеке сегодня отлично себя чувствует. Здесь производятся пружины, и к экспертному мнению местных специалистов прислушиваются по всей Европе. Но пару лет назад все было совсем не так. Несколько сотрудников компании перешли к конкурентам, украв клиентские базы и сами разработки. Доля этого предприятия на рынке тут же сократилась на 35%. Руководство сразу поняло, что нужно действовать. Оно обратилось к сотрудникам европейского проекта IPR Helpdesk. Теперь интеллектуальная собственность – это центральное понятия в бизнес-стратегии этой компании.
Боян Стожкович, компания Phoenix: "Мы начали использовать новые инструменты, чтобы защитить нашу интеллектуальную собственность, например, мы зарегистрировались на специальном сайте ЕС. Кроме того, мы обезопасили нашу базу контактов от возможных утечек информации с помощью соглашений о конфиденциальности. Мы фактически изменили философию компании".
И это все работает. В ближайшем будущем руководство хочет расширить производство, потому что спрос становится все больше. У этого предприятия прекрасные бизнес-перспективы.
Боян Стожкович, компания Phoenix: "Мы в два раза увеличили нашу долю на рынке. Кроме того, у нас теперь в два раза больше сотрудников. Сейчас мы в состоянии инвестировать значительные суммы в исследования, что крайне важно для такой компании, как наша".
Серж Ромби: "Расскажите о своей работе, Иван? Какова ваша роль?"
Иван Стефанич: "Наша задача не в том, чтобы заменить патентного юриста. Но мы можем помочь предпринимателю понять, в чем проблема, мы можем выработать стратегию в области защиты интеллектуальной собственности, организовать тренинги, и, что самое важное, мы можем дать совет, как использовать интеллектуальную собственность".
Серж Ромби: "И как? Например, я предприниматель. Мне нужно связаться с одним из таких послов, как вы? Что делать?"
Иван Стефанич: "Очень просто. В нашей организации 52 посла, они работают в 29 европейских странах. Вам нужно всего лишь зайти на наш сайт и выбрать своего посла".
Серж Ромби: "Спасибо, Иван! Больше информации вы найдете на странице программы "Планета бизнеса" на нашем сайте и в социальных сетях".
Почему интеллектуальная собственность так важна?
Права на интеллектуальную собственность охраняют разработки компании, помогая ей получать дополнительную прибыль.
42% ВВП Евросоюз получает благодаря сфере интеллектуальной собственности, которая обеспечивает 60 миллионов рабочих мест в Европе.
Доходы компаний, которые охраняют свою интеллектуальную собственность, на 32% выше, чем у предприятий, которые об этом вопросе не задумываются. Кроме того, у таких компаний больше сотрудников и они в состоянии платить более высокую зарплату.
Только 9% европейских малых и средних предприятий используют интеллектуальную собственность, в то время как среди крупных компаний эта цифра доходит до 36%. Причина заключается в том, что небольшие предприятия не понимают, какую выгоду они могут получить от интеллектуальной собственности, им не хватает знаний в этой области или они считают, что процедуры, связанные с оформлением патентов, стоят слишком дорого.
IPR Helpdesk оказывает поддержку малым и средним предприятиям в вопросах, касающихся авторского права. Сотрудники проекта рассказывают, как можно использовать интеллектуальную собственность, дают советы и помогают в управлении этой собственностью.