Права на интеллектуальную собственность помогают заработать

"Здравствуйте, вы смотрите программу "Планета Бизнеса". Мы находимся в хорватском городе Осиек. Здесь мы постараемся ответить на вопрос, почему для развития вашего предприятия так важно понятие интеллектуальная собственность, - передает из Хорватии корреспондент Euronews Серж Ромби. - Сегодня наш гость - Иван, посол европейского проекта IPR-Helpdesk, который помогает предпринимателям. Расскажите, почему Ваша работа так важна?

Иван Стефанич, посол IPR-Helpdesk: "Интеллектуальная собственность – это один из факторов, который определяет, кто вы – просто успешный предприниматель, владеющий небольшим бизнесом в своем районе, или человек, руководящий глобальной компанией. И европейская статистика подтверждает мои слова: если вы правильно обращаетесь со своей интеллектуальной собственностью, ваши доходы выше на 32%".

Чем рискует компания, если не думает о защите ИС?

70 мотивированных работников, длинный список заказов. Это малое предприятие в Осиеке сегодня отлично себя чувствует. Здесь производятся пружины, и к экспертному мнению местных специалистов прислушиваются по всей Европе. Но пару лет назад все было совсем не так. Несколько сотрудников компании перешли к конкурентам, украв клиентские базы и сами разработки. Доля этого предприятия на рынке тут же сократилась на 35%. Руководство сразу поняло, что нужно действовать. Оно обратилось к сотрудникам европейского проекта IPR Helpdesk. Теперь интеллектуальная собственность – это центральное понятия в бизнес-стратегии этой компании.

Боян Стожкович, компания Phoenix: "Мы начали использовать новые инструменты, чтобы защитить нашу интеллектуальную собственность, например, мы зарегистрировались на специальном сайте ЕС. Кроме того, мы обезопасили нашу базу контактов от возможных утечек информации с помощью соглашений о конфиденциальности. Мы фактически изменили философию компании".

И это все работает. В ближайшем будущем руководство хочет расширить производство, потому что спрос становится все больше. У этого предприятия прекрасные бизнес-перспективы.

Боян Стожкович, компания Phoenix: "Мы в два раза увеличили нашу долю на рынке. Кроме того, у нас теперь в два раза больше сотрудников. Сейчас мы в состоянии инвестировать значительные суммы в исследования, что крайне важно для такой компании, как наша".

Серж Ромби: "Расскажите о своей работе, Иван? Какова ваша роль?"

Иван Стефанич: "Наша задача не в том, чтобы заменить патентного юриста. Но мы можем помочь предпринимателю понять, в чем проблема, мы можем выработать стратегию в области защиты интеллектуальной собственности, организовать тренинги, и, что самое важное, мы можем дать совет, как использовать интеллектуальную собственность".

Серж Ромби: "И как? Например, я предприниматель. Мне нужно связаться с одним из таких послов, как вы? Что делать?"

Иван Стефанич: "Очень просто. В нашей организации 52 посла, они работают в 29 европейских странах. Вам нужно всего лишь зайти на наш сайт и выбрать своего посла".

Серж Ромби: "Спасибо, Иван! Больше информации вы найдете на странице программы "Планета бизнеса" на нашем сайте и в социальных сетях".

Почему интеллектуальная собственность так важна?