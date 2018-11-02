Вашингтон и Пекин сделали шаг навстречу

Торговый дефицит США вновь вырос в сентябре, причем импорт из Китая достиг рекордного показателя, несмотря на введенные в последние месяцы администрацией Трампа таможенные барьеры.

Эти данные были обнародованы одновременно с новостью о том, что президент США и председатель КНР намерены возобновить диалог и провести встречу в конце месяца, чтобы найти выход из тупика торговой войны.