Торговый дефицит США вновь вырос в сентябре, причем импорт из Китая достиг рекордного показателя, несмотря на введенные в последние месяцы администрацией Трампа таможенные барьеры.
Вашингтон и Пекин сделали шаг навстречу
Вашингтон и Пекин сделали шаг навстречу
Эти данные были обнародованы одновременно с новостью о том, что президент США и председатель КНР намерены возобновить диалог и провести встречу в конце месяца, чтобы найти выход из тупика торговой войны.
В Твиттере Дональд Трамп подтвердил, что стороны договорились провести переговоры
на саммите "большой двадцатки", он состоится в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.
В Пекине также воздержались от подробных комментариев возможного "потепления": "Что касается текущих вопросов торговли между двумя сторонами, то лидеры США и КНР согласились с тем, что этот вопрос должен решаться надлежащим образом на основе обстоятельных
консультаций экспертных групп по экономике", - заявил в свою очередь официальный представитель МИДа Китая Лу Кан.
Накануне на встрече с избирателями в Хьюстоне (штат Техас) Доналд Трамп не стал комментировать рост торгового дефицита на 8,8 % до 37,4 миллиардов долларов. Президент поздравил собравшихся с тем, что в октябре американская экономика, по его словам, создала 250 тысяч рабочих мест, и безработица опустилась ниже 4-процентной отметки.