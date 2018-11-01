Вышло новое видео песни "Битлз" 1968 года "Glass Onion" - "Стеклянная луковица". Ролик содержит монтаж редких снимков участников группы и анимированных элементов. Над клипом работал Пол Маккартни совместно с художником Ричардом Гамильтоном. Трек первоначально появился в "Белом альбоме" , который был выпущен пятьдесят лет назад. Ранее сообщалось, что юбилейное издание "Белого альбома" выйдет девятого ноября.
Вышел клип The Beatles "Glass Onion"
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Вышел клип The Beatles "Glass Onion"