Как сделать так, чтобы экономика страны перестала зависеть от ископаемых видов топлива и от пластика? Ответ на этот вопрос пытается найти шведская группа "Бумажная провинция", которую поддерживает Европейский фонд сплочения. Эта организация борется за переход к "зеленой" экономике. Каким образом? За счет создания товаров из материалов, которые можно найти в лесу. При их производстве в атмосферу попадает меньшее количество углекислого газа.
"Бумажная провинция" в борьбе за "зеленую" экономику
"Бумажная провинция" в борьбе за "зеленую" экономику
"Я решил, что хочу создавать лучшие в мире байдарки, но при этом не забывая о таком понятии, как устойчивое развитие. Думаю, такой подход в корне изменит эту индустрию. Нужно, чтобы компании понимали пользу отказа от пластика и от ископаемых видов топлива", - рассказывает молодой предприниматель Пелле Стафшеде.
"Бумажная провинция" – это группа из ста компаний и исследователей. Ее бюджет – около девяти миллионов евро. Более трети из этой суммы группа получает от Европейского фонда регионального развития.
Целевые секторы для компании Пелле – это энергетика, производство упаковочных материалов, спорт-индустрия. Большинство материалов, которые сейчас тестируются, пока не дошли до широкого потребителя. Но компания "Деревянный регион" почти готова представить свой продукт покупателю. При производстве их байдарок выбрасывается меньше углекислого газа, чем при производстве байдарок из пенопласта. И цена ниже. Всё начинается с обработки древесины. Потом к процессу подключается 3D-принтер. Буквально за пару часов он может напечатать целую байдарку. Неудачные модели можно будет отправить на переработку.
"Посмотрите на эти деревья. Один кубический метр древесины содержит 900 килограммов углекислого газа. Вместо одного срубленного дерева мы сажаем три новых. Мы в Швеции срубаем меньше деревьев, чем их успевает вырасти за год", - говорит проект-менеджер компании "Деревянный регион" Томас Байер.
Группа "Бумажная провинция" ратует также за гендерное равенство. Софи 21 год. Она дочь мясника. Девушка управляет грузоподъемным краном. Для этого Софи использует очки виртуальной реальности. Девушка очень гордится своей работой.
"В этом секторе появляется все больше и больше женщин. Многие из них водят вот такие большие грузовики и другие подобные машины", - рассказала Софи.