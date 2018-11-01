"Бумажная провинция" в борьбе за "зеленую" экономику

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Как сделать так, чтобы экономика страны перестала зависеть от ископаемых видов топлива и от пластика? Ответ на этот вопрос пытается найти шведская группа "Бумажная провинция", которую поддерживает Европейский фонд сплочения. Эта организация борется за переход к "зеленой" экономике. Каким образом? За счет создания товаров из материалов, которые можно найти в лесу. При их производстве в атмосферу попадает меньшее количество углекислого газа.

"Я решил, что хочу создавать лучшие в мире байдарки, но при этом не забывая о таком понятии, как устойчивое развитие. Думаю, такой подход в корне изменит эту индустрию. Нужно, чтобы компании понимали пользу отказа от пластика и от ископаемых видов топлива", - рассказывает молодой предприниматель Пелле Стафшеде.